Рейдеры пытались взять под контроль Prozorro – прокуратура
Правоохранители завершили следствие по факту незаконного завладения доли в уставном капитале площадки системы Prozorro ООО "Держзакупивли.Онлайн".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, в 2017 году у участников преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, возник преступный умысел получить контроль над обществом "Держзакупивли.Онлайн", более известного как интернет-ресурс, входящий в систему публичных закупок Prozorro.
С этой целью злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долл.
В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.
Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
Досудебное расследование проводили следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного Киеве, оперативное сопровождение - Управление СБУ в Черкасской области.
Как отмечают в прокуратуре, ныне угрозы работе системы публичных закупок Prozorro нет.
Экономическая правда
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