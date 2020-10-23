Рейдеры пытались взять под контроль Prozorro – прокуратура

Правоохранители завершили следствие по факту незаконного завладения доли в уставном капитале площадки системы Prozorro ООО "Держзакупивли.Онлайн".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2017 году у участников преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, возник преступный умысел получить контроль над обществом "Держзакупивли.Онлайн", более известного как интернет-ресурс, входящий в систему публичных закупок Prozorro.

С этой целью злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долл.

В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Досудебное расследование проводили следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного Киеве, оперативное сопровождение - Управление СБУ в Черкасской области.

Как отмечают в прокуратуре, ныне угрозы работе системы публичных закупок Prozorro нет.

Экономическая правда