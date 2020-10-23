Аграрии предупреждают о рисках обвала рынка зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства анонсировало проведение совещания с представителями аграрных ассоциаций по проблемам с невыполнением форвардных контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Во время совещания планируется обсудить вопросы по ситуации на зерновом рынке, проблемы исполнения аграриями обязательств по форвардным контрактам вследствие неблагоприятных погодных условий и необходимости наработки механизма ускоренного получения документального подтверждения форс-мажорных обстоятельств.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", с просьбой о встречи с профильным министром для решения проблемной ситуации на рынке зерна в связи с засухой в южных регионах Украины ранее обратилась Всеукраинская аграрная рада.

В ассоциации отметили, что многие агропроизводители, особенно Одесской области, потеряли урожай полностью, значительная часть не собрала его в запланированных объемах, и из-за этого сельхозпроизводители не в состоянии выполнить свои обязательства по поставкам с/х продукции по форвардным контрактам.

Украинская зерновая ассоциация заявила о попытках недобросовестных агропроизводителей на фоне низкого урожая сорвать ранее заключенные форвардные контракты на поставку зерна и рисках обвала рынка зерновых Украины.

В УЗА отметили, что в случае дефолтов производителей по форвардным контрактам, международные компании урежут лимиты финансирования украинского зернового рынка по форвардным контрактам на следующий год и сократят объемы торговли из потенциально рискованной страны.

По оценкам ассоциации, это около 11-12 млрд долларов в год.

Более того, подчеркивают в ассоциации, Украина может потерять статус надежного партнера на международной арене, что приведет к дисконтному рынку: цены на зерно на дисконтном рынке всегда дешевле, чем такой же товар в других странах.

Экономическая правда