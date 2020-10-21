Новости 21 октября: полномочия Рожковой, аудит "Нафтогаза", игорный бизнес

О полномочиях Рожковой. Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

Об аудите "Нафтогаза". Госаудитслужба по результатам проверки НАК "Нафтогаз" выявила нарушения, которые, по мнению аудиторов, привели к потере государством 75 млрд грн. Учитывая общественный резонанс после публикации отдельных выводов аудита, ЭП опубликовала все имеющиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся ревизии.

Об игорном бизнесе. На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии назначили Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

О деле Суркисов. Большая палата Верховного суда отклонила ходатайство Национального банка о применении "антиколомойского закона" в ходе рассмотрении дела о вкладах семьи Суркисов в Приватбанке.

О городе на Марсе. Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы по строительству на Марсе города, который полностью будет независим от планеты Земля.

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Тот самый секретный аудит "Нафтогаза": выводы аудиторов и возражения НАКа. Документы

Накануне Госаудитслужба проверила НАК "Нафтогаз" и выявила нарушения, которые, по мнению аудиторов, привели к потере государством 75 млрд грн. ЭП публикует засекреченные документы: акт плановой ревизии НАК и возражения компании. (укр)

Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра

Во второй части интервью с главой Госгеокадастра – почему нормативно-денежная оценка земли не является подлинной, как винницкие цветочные магазины выигрывали важные тендеры, и как Иван Иванович с Новопечерских Липок с "шушарой" закрывается. (укр)