Верховный суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов

Большая палата Верховного суда отклонила ходатайство Национального банка о применении "антиколомойского закона" в ходе рассмотрении дела о вкладах семьи Суркисов в Приватбанке.

Об этом говорится в решении Верховного суда.

"Доводы [НБУ о применении так называемого "антиколомойского" закона для закрытия дела] следует отклонить, поскольку производство по этому делу подлежит закрытию на других основаниях", – говорится в решении суда.

15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и Приватбанка, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Украина" поинформированный источник, представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как Приватбанк подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Указывается, что поскольку НБУ, Приватбанк и Кабмин находятся в Печерском районе Киева, часть исковых требований этого дела подлежит рассмотрению Печерским райсудом Киева как судом первой инстанции.

Вместе с тем, согласно обнародованной в едином госреестре судебных решений отдельной мысли судьи Виктора Пророка, "если хотя бы часть заявленных истцами требований подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного или административного судопроизводства, дело не может быть передано на рассмотрение суда гражданской юрисдикции".

Он убежден, что закрывая производство по делу ВС основывался на том, что заявленные истцами по делу требования также не могут быть предметом рассмотрения в порядке административного производства, кроме требований о взыскании с ПриватБанка денежных средств, которые были вкладами истцов в банке.

Судья добавил, что Большая палата ВС по аналогичным причинам пришла к выводу об отсутствии оснований для применения по данному делу "антиколомойского" закона.

Напоминаем:

Напоминаем:

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.