Все разделы
Укр / Рус

Маск рассказал о строительстве города на Марсе

Среда, 21 октября 2020, 13:35
 

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы по строительству на Марсе города, который полностью будет независим от планеты Земля.

Об этом пишет The Independent.

"Очень помогает, когда имеешь цель - создание самостоятельного города на Марсе. Не только несколько человек на одной базе, а настоящий независимый город", - сказал Маск.

Сейчас разрабатываются различные проекты жилья на Марсе. По мнению Маска, их нужно завершить еще до начала чрезвычайного происшествия или катаклизма на Земле. Такими, считает Маск, могут стать столкновения Земли с кометой, сверхмощное извержение вулкана или "ядерный Армаггедон".

"Цивилизация на Земле не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит немного шаткой", - считает Маск.

По словам гендиректора SpaceX, космический корабль Starship может отправиться без людей на борту на красную планету уже в начале 2024 года.

Отмечается, что Маск уже ранее озвучивал планы по колонизации других планет, а также заявлял о своих намерениях совершить путешествие на Марс.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Маск космос

powered by lun.ua
Материалы по теме
Маск: Tesla перейдет на использование собственных батарей не раньше 2022 года 23 сентября 2020, 14:00
SpaceX испытала корабль для полетов на Марс 4 сентября 2020, 10:30
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира – Bloomberg 1 сентября 2020, 10:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!