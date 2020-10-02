Новости 2 октября: Аваков просит еще 2 миллиарда из COVID-фонда, Microsoft инвестирует в Украину 500 миллионов долларов, иностранца увольняют с госпредприятия за коррупцию

Об Авакове. Глава МВД Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению дополнительных 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

О Microsoft. Компания Microsoft подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации. По его условиям, компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн.

О нефти. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться, очень сильно снижаться.

О "Роттердам+". В деле об искусственном завышении цены на уголь и электроэнергию по формуле "Роттердам +" появились результаты новой экспертизы, которая установила наличие убытков от формулы в размере 40 млрд грн.

Об увольнении руководителя ОГХК. Фонд государственного имущества экстренно уволил в.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса из-за коррупционных схем с обвиняемым в коррупции экс-менеджментом ОГХК, а также из-за вымывания средств предприятия.

Эксклюзивы ЭП

Сергей Пилипенко, "Ковальская": Для некоторых застройщиков кризис 2020 года – это начало конца

Может ли строительная группа "Ковальская" стоить полмиллиарда долларов, у каких застройщиков есть свои депутаты в Киевраде, и почему об ипотеке под 10% можно забыть. (укр)

Государство – неэффективный собственник, поэтому приватизирует госпредприятия. А города?

Докапитализация государственного Укрэксимбанка стала одной из самых обсуждаемых новостей недели. Также государство регулярно выделяет средства госшахтам и заводам на погашение долгов по зарплате. А как насчет коммунальных предприятий? (укр)