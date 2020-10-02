Фонд госимущества экстренно уволил руководителя ОГХК из-за коррупционных схем

Фонд государственного имущества экстренно уволил в.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса из-за коррупционных схем с обвиняемым в коррупции ексменеджментом ОГХК, а также из-за вымывания средств предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В Фонде отмечают, что получали обращения от народных депутатов, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства.

В сентябре Дэвис принял единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в структуру ОГХК) компаниям, которые подконтрольны старом менеджмента ОГХК, отстраненного в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции.

Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являются добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров.

В ФГИУ отмечают, что эти компании обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов.

Также сообщается, что Дэвис не прислушался к возражениям других членов правления относительно таких действий.

Также на Вольногорском ГМК, несмотря утвержден штатное расписание, в руководство были включены лица из состава предыдущего менеджмента.

"При этом замдиректора по реализации готовой продукции УГМК, назначен новым правлением ОГХК, был фактически отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление из-за попытки препятствовать выгрузке контейнеров, которые были предназначены для компаний, являющихся добросовестными участниками рынка", - объясняют в Фонде.

За последние две недели Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджментом ОГХК компаниями.

Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний.

"Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к единоличным действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов с ОГХК.

Одним из последних распоряжений Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний", - резюмируют в ведомстве.

Выяснением всех обстоятельств деятельности Дэвиса будут заниматься правоохранительные органы во взаимодействии с Фондом государственного имущества.

Напомним:

19 мая неизвестные подожгли авто руководителя отдела экономики и финансов "Объединенной горно-химической компании" Кириченко А.Н.

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.