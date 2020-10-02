Microsoft инвестирует полмиллиарда долларов в украинский рынок - меморандум с Минцифрой

Компания Microsoft подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, по его условиям, компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн (эта сумма может пересматриваться).

Об этом на брифинге 2 октября объявили представители компании и Минцифры, передает ain.ua.

Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.

Договоренности предусматривают также скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций; проекты в сфере образования, и так далее.

По словам главы ведомства Михаила Федорова, правительство рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.

Напомним:

Как отмечает ain.ua в мае 2020 года Microsoft объявила об инвестициях в $1 млрд в создание нового центра обработки данных и внедрение облачных сервисов для предприятий и госучреждений Польши.

Также компания подписала соглашение о сотрудничестве с польским поставщиком облачных услуг Chmura Krajowa ​(CK). В рамках этого проекта собираются провести цифровую трансформацию польских предприятий в сфере облачных решений, обучить около 150 000 сотрудников и студентов.

А в июне 2020 года президент фонда-сооснователя CK — Polish Development Fund Павел Борыс заявил об инвестициях от Google и Microsoft в Польшу на сумму около $3 млрд в течение следующих лет.