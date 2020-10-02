Дело "Роттердам+": Новая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов убытков – ЦПК

В деле об искусственном завышении цены на уголь и электроэнергию по формуле "Роттердам +" появились результаты новой экспертизы, которая установила наличие убытков от формулы в размере 40 млрд грн.

Об этом стало известно во время рассмотрения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суд жалобы на закрытие прокурором САП Виталием Пономаренко дела "Роттердам +", сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Экспертиза, проведенная независимым экспертом по инициативе органа досудебного расследования, подтвердила документально и расчетно завышение фактической стоимости электроэнергии в течение мая 2016-июня 2019 года в размере 39,9 млрд гривен", - заявил адвокат Виктора Чумака Алексей Бойко.

Отмечается, что экспертизу назначили в НАБУ незадолго до закрытия дела.

"Прокурор Пономаренко, несмотря на это, закрыл дело, даже не дожидаясь результатов. Более того, прокурор в суде возражал против приобщения экспертизы к рассмотрению апелляционной жалобы.

Сами же результаты новой экспертизы появились практически в тот день, когда судья ВАКС Екатерина Широкая отказалась возобновлять дело "Роттердам+" по жалобе экс-депутата Виктора Чумака. Саму экспертизу просят приобщить к материалам судебного дела адвокаты Виктора Чумака", - говорится в сообщении.

"Это означает, что убытки по делу таки подтверждены. Их якобы отсутствие было единственным аргументом для закрытия дела прокурором и стало аргументом для отказа в возобновлении дела. Теперь, если дело возобновят, есть все основания направлять его в суд. Экспертиза вполне законная, ведь назначена еще до закрытия дела", - отметил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

"Прокурор САП Виталий Пономаренко и судья Антикоррупционного суда Екатерина Широкая вообще проигнорировали другие доказательства по делу. Среди таких доказательств есть и многочисленные финансовые документы, и изъятая переписка между фигурантами, что свидетельствует о влиянии на должностные лица НКРЭКУ.

Кстати, один из главных фигурантов дела, экс-руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, еще до утверждения формулы объяснял журналистам "Схем" ее абсурдность, указывая на то, что это банально погашение обычными людьми кредита олигарху. Цитата: "Все должны понимать, что в таком случае мы финансируем ДТЭК и покрываем для господина Ахметова его кредитный портфель", - добавили в ЦПК.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, ведущий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам +".

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.