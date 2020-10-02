Нефть дешевеет и может завершить в минусе вторую неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться после падения накануне.

Об этом сообщает Интерфакс.

При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. По данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Киеву в пятницу составляет $40,21 за баррель, что на $0,72 (1,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,37 (3,2%).

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,02 за баррель, что на $0,7 (1,81%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы потеряли в цене $1,5 (3,7%).

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то что предложение нефти в США продолжает сокращаться", - отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

По его словам, "из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения".