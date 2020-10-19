Новости 19 октября: ЗАЗ и российские авто, УЗ и карантин, выведенные миллиарды

О ЗАЗе и российских авто. Запорожский автомобилестроительный завод обходит запрет на ввоз автомобилей из России путем сборки полуразобранных машин.

Об УЗ и карантине. В "Укрзализныце" заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина - в компании подчеркивают, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к "крайне негативным последствиям" для национальной экономики.

О выведенных миллиардах. Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что за три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов.

О ТЭС Ахметова и Зеленском. Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "сформировать конкурентный рынок электроэнергии" на Бурштынском острове, привлекая Антимонопольный комитет.

О евробондах "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украины" планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года. Ориентир доходности составляет 9-9,25%.

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Если санкции препятствуют коммерческой деятельности, обойти их – не проблема. Как обходит запрет на ввоз автомобилей из России Запорожский автомобилестроительный завод. (укр)