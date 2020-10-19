Все разделы
Укр / Рус

Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял

Понедельник, 19 октября 2020, 14:40
 

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "сформировать конкурентный рынок электроэнергии" на Бурштынском острове, привлекая Антимонопольный комитет.

Об этом говорится в письме Зеленского, которое есть в распоряжении ЭП.

В частности, президент просит "проработать вопрос о формировании конкурентного рынка электрической энергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", с привлечением к указанной проблеме Антимонопольного комитета".

Отметим, что 90% генерирующих мощностей в регионе приходится на Бурштынскую ТЭС энергохолдинга ДТЭК. В первом квартале 2020 года в этом регионе цена на электроэнергию была самой высокой в Европе.

Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС в качестве директора в 2018-2019 годах.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ДТЭК ТЭК Зеленский Шмыгаль электроэнергия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацкомиссия по тарифам пожаловалась Энергетическому Сообществу на давление от ДТЭК 15 октября 2020, 14:45
В "ДТЭК" назвали обвинения Нацкомиссии по тарифам давлением на частный бизнес 9 октября 2020, 18:22
Нацкомиссия по тарифам обратилась к ГБР о давлении 3 нардепов из "Батькивщины" 9 октября 2020, 17:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!