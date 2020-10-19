Карантин: УЗ против остановки пассажирского железнодорожного сообщения

В "Укрзализныце" заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина - в компании подчеркивают, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к "крайне негативным последствиям" для национальной экономики.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.

"Ограничение пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки.

В большинстве случаев маршрутные перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают надлежащих противоэпидемических мероприятий. В то же время Укрзализныцей строго соблюдаются все противоэпидемические мероприятия", - говорится в позиции комании.

В УЗ добавили, что ограничение пассажирских перевозок может значительно ухудшить финансовое состояние компании и "привести к невозможности выполнения социальных обязательств перед железнодорожниками".

"Компания будет вынуждена отправить в простой свыше 25 тыс. железнодорожников, которые задействованы в организации пассажирских перевозок", - подчеркнули в компании.

"Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения", - добавили в УЗ.

В компании добавили, что в европейских странах карантинные ограничения никоим образом не касаются работы транспорта.

"Укрзализныця будет строго придерживаться всех рекомендаций и решений, принятых КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пассажирскому железнодорожному сообщению.

Но, в свою очередь, надеемся, что это решение будет взвешенным", - говорится в заявлении.

Экономическая правда