За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22 миллиарда долларов – Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что за три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Любченко, 5 млрд долларов из 22,4 млрд долл вывели на Кипр, 4 млрд долларов - в Нидерланды, 3 млрд долларов - в Великобританию, 2 млрд долларов - в Германию.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Австрии, США - то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег.

За три года они вывели 22 млрд долларов. Эта тема заслуживает внимания. Также около 90 млрд долларов в год контролируемых операций", - сказал глава Налоговой.

Он добавил, что 10 млрд из 22,4 млрд долларов - это дивиденды. Всего из 22,4 млрд долларов уплачено 0,63 млрд долларов налога по средней ставке 2,8%.

По словам Любченко, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране 30-40 млрд долларов прибыли.

"Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры", - сказал глава Налоговой.