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"Нафтогаз" выпускает евробонды – медиа

Понедельник, 19 октября 2020, 12:15
 

НАК "Нафтогаз Украины" планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года. Ориентир доходности составляет 9-9,25%.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Сообщается, что книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 доллара и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). 

Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент 335 млн долларов. 

Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. 

Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на 335 млн долларов и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

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Нафтогаз евробонды

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