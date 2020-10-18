Новости выходных: незаконная приватизация земли и "Северный поток-2"

О турецких инвестициях. Турецька энергетическая компания Aksoy Ventures заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий и реализации инфраструктурных объектов.

О незаконной приватизации земли. Более 5 млн гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность через механизм бесплатной приватизации за годы независимости.

О "Северном потоке-2". Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен до конца, но неизвестно когда именно.

О госбанках. Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.

О "Большом строительстве". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в привлечении турецких компаний к реализации программы "Большое строительстве".





