Глава НБУ: Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.

Об этом он написал в статье для Atlantic Council.

"Мы уже обсуждали планы по меньшей присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой бирже.

Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 ", - отметил глава НБУ.

По его словам сейчас Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.

"Соглашение уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", - добавил Шевченко.

Он рассказал, что также ожидает приобретение международной финансовой организацией доли в Ощадбанке.

Для этого по его словам "еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка".