Турецкая компания заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий
Турецкая энергетическая компания Aksoy Ventures заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий и реализации инфраструктурных объектов.
Об этом говорится на странице Офиса президента в Facebook
Сообщается, что во время визита Зеленского в Турцию делегация Минэкономики встретилась с СЕО Aksoy Ventures Бату Аксой.
"Украина заинтересована в дальнейшем росте турецких инвестиций и реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурных, на условиях государственно-частного партнерства.
В ближайшее время будет утвержден перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Aksoy Ventures - компания, которая объединяет деятельность в генерации электроэнергии, дистрибуции горючего и промышленном строительстве
Напоминаем:
В правительстве сообщили, что приблизились к соглашению о зоне свободной торговли с Турцией и есть шансы заключить его в ближайшее время.
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