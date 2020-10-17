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Турецкая компания заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий

Суббота, 17 октября 2020, 17:50
 

Турецкая энергетическая компания Aksoy Ventures заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий и реализации инфраструктурных объектов.

Об этом говорится на странице Офиса президента в Facebook

Сообщается, что во время визита Зеленского в Турцию делегация Минэкономики встретилась с СЕО Aksoy Ventures Бату Аксой.

"Украина заинтересована в дальнейшем росте турецких инвестиций и реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурных, на условиях государственно-частного партнерства.

В ближайшее время будет утвержден перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Aksoy Ventures - компания, которая объединяет деятельность в генерации электроэнергии, дистрибуции горючего и промышленном строительстве

Напоминаем:

В правительстве сообщили, что приблизились к соглашению о зоне свободной торговли с Турцией и есть шансы заключить его в ближайшее время.

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Турция энергетика

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