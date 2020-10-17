Зеленский заявил, что Украина заинтересована в привлечении турецких компаний к "Большому строительству"
Суббота, 17 октября 2020, 11:05
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в привлечении турецких компаний к реализации программы "Большое строительство".
Об этом говорится на сайте ОП.
Он отметил, что в Украине уже "успешно работают" турецкие компании, такие как "Онур" и "Озалтин".
А учитывая масштабность нашей программы под названием "Большое строительство", мы стремимся расширить круг этих проектов и круг этих компаний", - сообщил Президент.
Напоминаем:
В правительстве сообщили, что приблизились к соглашению о зоне свободной торговли с Турцией и есть шансы заключить его в ближайшее время.
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