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Зеленский заявил, что Украина заинтересована в привлечении турецких компаний к "Большому строительству"

Суббота, 17 октября 2020, 11:05
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в привлечении турецких компаний к реализации программы "Большое строительство".

Об этом говорится на сайте ОП.

Он отметил, что в Украине уже "успешно работают" турецкие компании, такие как "Онур" и "Озалтин".

А учитывая масштабность нашей программы под названием "Большое строительство", мы стремимся расширить круг этих проектов и круг этих компаний", - сообщил Президент.

Напоминаем:

В правительстве сообщили, что приблизились к соглашению о зоне свободной торговли с Турцией и есть шансы заключить его в ближайшее время.

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Турция Зеленский

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