Глава МИД Германии заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен к концу
Суббота, 17 октября 2020, 12:59
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен до конца, но неизвестно когда именно.
Об этом он рассказал в интервью редакционном объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Я предполагаю, что "Северный поток - 2" будет достроен. Вопрос в том, когда", - сказал он.
Он отметил, что Европа самостоятельно определяет собственную энергетическую политику и энергоснабжения.
"США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем ", - подчеркнул министр.
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