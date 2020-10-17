Глава МИД Германии заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен к концу

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен до конца, но неизвестно когда именно.

Об этом он рассказал в интервью редакционном объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я предполагаю, что "Северный поток - 2" будет достроен. Вопрос в том, когда", - сказал он.

Он отметил, что Европа самостоятельно определяет собственную энергетическую политику и энергоснабжения.

"США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем ", - подчеркнул министр.