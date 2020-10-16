Валютная ипотека: НБУ советует заемщикам подготовиться к завершению действия моратория

В Нацбанке напомнили, что срок действия моратория в сфере валютной ипотеки завершается в апреле 2021 года, поэтому НБУ советует банкам и заемщикам стоит уже сейчас начать переговоры.

Об этом говорится в колонке на "Интерфакс-Украина" главного экономиста Управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Алены Шмигель.

"Не стоит ждать еще полгода, чтобы решить проблемы с валютной ипотекой. Уже сейчас следует повторить попытки провести переговоры и найти приемлемое для обеих сторон решение", - говорится в колонке.

В НБУ объяснили, что действие моратория никоим образом не мешает реструктуризации задолженности. Также банки считают взыскание залога крайней мерой и, по возможности, стараются урегулировать проблемы мирным путем.

Именно реструктуризацию задолженности в Нацбанке считают оптимальным решением для обеих сторон.

Напомним:

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - отметили в НБУ

В августе президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения до закона №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла закон, который продлевает действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Новая редакция закона учитывает предложения президента относительно:

отсрочки потери сыли закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте";

уточнения формулировки подпункта 1 пункта 2 закона, который расширяет предмет моратория.

Закон продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке на 6 месяцев.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который продолжает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины.

Экономическая правда