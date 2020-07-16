Ипотека: ВР продлила до 2022 года мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Документ поддержали 349 нардепов.

Отмечается, что законопроект вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022 года.

Напомним:

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - отметили в НБУ.