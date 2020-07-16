У ВР пропонують продовжити дію мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, НБУ проти

15 липня фінансовий комітет ВР підтримав законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, У НБУ заявили, що цей законопроєкт ставить під загрозу доступну іпотеку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Це яскравий випадок, коли назва гарна - "про захист іпотечних позичальників", а суть - гнила. Результатом буде небажання банків відновлювати іпотечне кредитування", - заявили у НБУ.

"Депутат запропонував продовжити дію мораторію на стягнення майна за валютними кредитами. Мораторій був введений безстроково у 2014 році. І на те були об’єктивні причини. В країні почалася війна та економічна криза. Через знецінення гривні громадяни не могли продовжувати платити за валютними іпотечними кредитами. Тому банкам заборонили стягувати заставне майно: квартири та будинки", - пояснили у регуляторі.

"Однак за шість років дії мораторію частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити. Для чого платити, якщо немає важелю впливу?! Весь тягар взяли на себе банки, а відповідно – їхні вкладники та власники. Адже банки змушені були сформувати додаткові резерви. Безумовно, це негативно вплинуло на бажання банків далі кредитувати купівлю житла.

У 2019 році це питання вдалося врегулювати. У жовтні запрацював новий кодекс про банкрутство. Кодекс передбачав реальний механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників. Були запропоновані прийнятні умови і для банків, і для громадян. Водночас сам механізм реструктуризації запрацює в повному обсязі лише, якщо буде скасований мораторій", - додали у Нацбанку.

"Але замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. У своєму зверненні банківська та бізнесова асоціації вказали, що продовження мораторію унеможливить запуск доступної іпотеки для населення під 10% річних", - наголосили в НБУ.