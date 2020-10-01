В Антимонопольный комитет подали очередное заявление на "дорожный картель"

1 октября в Антимонопольный комитет подали заявление о заговоре одного из лидеров дорожного картеля "СУНП "Автострада" и ГП "Винницкий облавтодор".

Заявление подала общественная платформа "Лига антитраста", сообщает издание "Наші гроші".

Эксперты "Лиги антитраста обнаружили, что частная и государственная компании значительный период времени осуществляли свою деятельность по одному адресу.

"Автострада" разыграла с "Винницким облавтодором" 25 аукционов на сумму почти 2,5 млрд грн. В 13 из этих 25 процедур компании совсем не конкурировали между собой на аукционе. Разница между предложениями составляла всего от 0,03 до 3,92%.

"При этом, компании поддерживают постоянные хозяйственные отношения. "Автострада" предоставляет облавтодору в аренду технику, в том числе для выполнения работ в рамках тех процедур, где они совместно принимали участие. Также "Винницкий облавтодор" активно привлекал "Автостраду" на субподряд, в том числе в рамках тех процедур, где победу он получил благодаря тому, что "Автострада" отказалось от конкуренции на аукционе", - говорится в сообщении.

Сумма платежей между компаниями за 2017-2020 годы составляла более 164 млн грн.

Активисты считают указанные факты более чем достаточными для того, чтобы АМКУ начал расследование и привлек "Автостраду" и "Винницкий облавтодор" к ответственности. По указанному нарушению компаниям грозит штраф в размере до 10% годового оборота.

Кроме этого, в течение трех лет с момента принятия решения компании не смогут принимать участия в тендерах, а государство получит возможность взыскать в двойном размере средства, которые переплатила за ремонт и строительство дорог.

Владельцем винницкого "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" является Максим Шкиль - экс-помощник нардепа "Партии регионов" Николая Демьянка.

По состоянию на конец сентября "Автострада" занимает 5 место в рейтинге крупнейших подрядчиков Укравтодора - фирма в 2020 году получила подряды на 5,38 млрд грн, или 9% от всех объявленных в этом году тендеров Укравтодора на ремонт дорог государственного значения.

Напоминаем:

Ранее Лига антитраста подала в Антимонопольный комитет заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

ОО требует от Антимонопольного комитета начать расследование против Укравтодора по статье 15 закона "О защите экономической конкуренции".

Также активисты требуют привлечь к ответственности ООО "Ростдорстрой" и компании "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит-001" и "БК "Дорлидер" за регулярные сговоры на тендерах по ремонту дорог на миллиардные суммы

и просят привлечь к ответственности компании "Автомагистраль-Юг" и "Техно Строй Центр" за совершение антиконкурентных согласованных действий, которые привели к искажению результатов открытых торгов.