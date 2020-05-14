В АМКУ подали заявление об антиконкурентных нарушениях Укравтодора

От Антимонопольного комитета требуют начать расследование против Укравтодора по статье 15 закона "О защите экономической конкуренции".

Об этом говорится в обращении ОО "Лиги антитрастовые" в АМКУ от 14 мая 2020.

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины публично декларирует планы по устранению с рынка многих компаний. Для этого Укравтодор использует дискриминационные требования к одним подрядчиков, отменяет тендеры, которые выигрывают не фавориты.

Также Госагенство рекламирует на своих страницах несколько компаний из Национальной ассоциации дорожников Украины, что является сигналом для участников рынка о поддержке властью избранных подрядчиков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что фаворитами Укравтодора в последние годы являются следующие фирмы, которые по данным государственного портала "Spending" с 2018 года по май 2020 получили больше средств по оплаченным контрактам ООО "Автомагистраль-Юг" (12,06 млрд грн), ООО "Онур Конструкцион интернешнл "(4,49 млрд грн), ООО" Росдорстрой "(3,91 млрд грн), ООО "СУНП "Автострада" (2,62 млрд грн), ООО "Техно-Строй-Центр" и ООО "ПБС" (по 2,50 млрд грн).

"Антимонопольный комитет и раньше начинал такие расследования против других органов власти, например, Минюста, Госавиаслужбы, Министерства инфраструктуры или Фонда государственного имущества.

Некоторые из этих расследований завершились, а государственные органы исправили свое поведение на проконкурентная и устранили последствия нарушения.

Мы понимаем, что антимонопольщики не могут оштрафовать государственный орган за деятельность в интересах частных компаний.

Поэтому уверены, что предоставленные нами данные о деятельности Укравтодора лягут в основу расследования, которое поможет работе правоохранительных органов ", - говорит основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская (госуполномоченный АМКУ в 2015-2019 годах).

Экономическая правда