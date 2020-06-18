В АМКУ обратились по поводу заговора компаний на тендерах по строительству дорог

Антимонопольный комитет просят привлечь к ответственности компании "Автомагистраль-Юг" и "Техно Строй Центр" за совершение антиконкурентных согласованных действий, которые привели к искажению результатов открытых торгов.

Об этом говорится в обращении основателей "Лиги антитраста" с ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей" от 18 июня.

Сообщается, что компании совместно участвовали в 35 торгах на общую сумму более 11 млрд гривен и в половине случаев не конкурировали между собой и не снижали цену.

При этом фирмы поддерживают устоявшиеся хозяйственные отношения и привлекают друг друга на субподряд.

"Например, на двух аукционах по ремонту дороги М-12 на общую сумму 1 млрд грн победы получил" Техно-Строй-Центр ", но компания не подписала договоры. Благодаря этому контракты получила" Автомагистраль-Юг ", которая проиграла торги по дороже на 300 млн. гривен предложениями. После этого "Автомагистраль-Юг" привлекла "Техно-Строй-Центр" на субподряд по ремонту этой дороги и оплатила ей более 600 млн.грн ", - объясняют в организации.

Также на торгах по ремонту дороги Н-02 "Автомагистраль-Юг" выиграла у "Техно-буд-центра" аукцион с разницей лишь 0,003% и после этого снова наняла побежденную фирму на субподряд, заплатив ей за ремонт этой дороги 11,5 млн. гривень.

За указанные нарушения компаниям грозит штраф в размере до 10% их годового оборота.

Кроме этого службы автомобильных дорог смогут возместить причиненный государственному бюджету ущерб в двойном размере.

Экономическая правда