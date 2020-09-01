В АМКУ подали заявление о сговоре одного из подрядчиков Укравтодора с компаниями из группы Амирханяна

От Антимонопольного комитета требуют привлечь к ответственности ООО "Ростдорстрой" и компании "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит-001" и "БК "Дорлидер" за регулярные заговоры на тендерах по ремонту дорог на миллиардные суммы.

Об этом говорится в обращении к Антимонопольному комитету от учредителей "Лиги антитраста" из общественной организации "Совет защиты конкуренции и потребителей".

"За последние годы "Ростдорстрой" разыграл с "Полтавабудцентром" и БК "Дорлидер" по 42 аукциона на сумму более 4,4 и 36 млрд гривен соответственно. В большинстве случаев разница между предложениями составляла от 0,06 до 9,5%. Компании поддерживают хозяйственные отношения и привлекают друг друга на субподряды, сумма платежей между ними с 2017 года составила 520,4 гривен.

Кроме того, во многих процедурах документы, представленные этими компаниями, имели схожее оформление или идентичное содержание", - говорится в пресс-релизе "Лиги антитраста".

Образовательно-коммуникационная платформа "Лига антитрастовые" рассказала, в частности, о согласованных действиях на тендере на ремонт трассы Н-11 в Николаевской области ожидаемой стоимостью 16348 млн гривен.

"Здесь заказчик допустил к участию только "Ростдорстрой" и "БК "Дорлидер", отклонив четыре другие фирмы, в том числе иностранные. "Дорлидер" в ходе аукциона упал в цене на 32 миллиона гривен, но после завершения торгов отказался подписывать договор с заказчиком, поэтому контракт получил "Ростдорстрой", который вообще не снижал свое предложение 162 млн грн.

После этого "Ростдорстрой" привлек "Дорлидер" на субподряд по ремонту этой же дороги и перевел ей на счета 16 млн гривен. Эта сумма ровно половина от того, что сэкономило бы государство, если бы заключило соглашение с компанией, победившей в аукционе по низкой цене. Другая половина несэкономленых 32 миллионов осела на счетах фирмы "Ростдорстрой", - говорится в сообщении.

"Лига антитраста" считает указанные факты более чем достаточными для того, чтобы АМКУ начал расследование и привлек "Ростдорстрой" и "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит-001" и "БК "Дорлидер" к ответственности.

За указанное нарушение компаниям грозит штраф в размере до 10% их годового оборота. Кроме этого службы автомобильных дорог смогут возместить причиненный государственному бюджету ущерб в двойном размере", - добавили авторы обращения.

Отмечается, что ранее "Лига антитраста" подала заявления о сговоре на торгах между крупнейшими подрядчиками Укравтодора: "Автомагистраль-Юг" и "Техно-Строй-Центр", а также "Онуром" и "Ростдорстрой". По этим заявлениям АМКУ начал свои расследования.

Справка.

ООО "Ростдорстрой" принадлежит Юрию Шумахеру, депутату Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова. Компания входит в Национальную ассоциацию дорожников Украины, объединяющую крупнейших подрядчиков Укравтодора последних лет. По состоянию на конец августа, "Ростдорстрой" является пятым в рейтинге с подрядами на сумму 3,7 млрд грн в 2020 году.

Компании "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит-001" и "БК "Дорлидер" в разное время были основаны Араиком Амирханяном или его родственниками, и поддерживают тесные хозяйственные отношения. Амирханян и его компании являются фигурантами десятков уголовных производств СБУ, милиции и налоговой.

Антимонопольный комитет в 2017- 2019 годах уже наказывал компании "Дорлидер" и "Полтавабудцентр" за согласованные действия на тендерах. Фирмы попали в "черный список" АМКУ, поэтому сейчас им запрещено принимать участие в государственных торгах.

Экономическая правда