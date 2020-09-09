Кабмин планирует до октября принять постановление о локализации в закупках

Кабмин может в сентябре 2020 года одобрить постановление о введении механизма повышения степени локализации в госзакупках с применением обязательного критерия локализации производства в машиностроении.

Об этом говорится в проектах плана приоритетных действий правительства на 2020 год, который вынесен на заседание Кабмина 9 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующая задача ставится Минэкономики и Минстратегпрому.

В проекте плана действий Кабмина до октября этого года Минэкономики и Минстратегпрому ставится задача в соответствии с положениями закона о госзакупках утвердить примерную методику определения жизненного цикла товара для расширения эффективного участия украинских предприятий в госзакупках.

Напомним:

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введение локализации как квалификационного критерия для участия в закупках.

Законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который должен предоставить преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений, заявлял премьер Денис Шмыгаль.