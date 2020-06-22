Локализация и Prozorro: Кабмин призвали "остановить откат" закупочной реформы

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

Об этом говорится в обращении "ТИ Украина" и других общественных организаций.

"Согласно критерию локализации, таким образом производители, которые подтвердили свою "национальность", будут получать преимущества на тендерах.

Трансперенси Интернешнл Украина и ряд общественных организаций призывают правительство не поддерживать этот проект, поскольку он противоречит действующему законодательству и международным обязательствам Украины, а также содержит коррупционные риски", - говорится в заявлении.

"Принятие предложенного постановления будет превышением полномочий Кабмина. Ведь термины "локализация производства", "субъект хозяйствования сферы машиностроения" и "техника отрасли машиностроения" отсутствуют в Законе Украины "О публичных закупках" , а все изменения сферы должны регулироваться данным законом" , - добавили общественные организации.

Также подчеркивается, что введение локализации негативно скажется на конкуренции и приведет к удорожанию закупок.

"Если на тендере будут предлагать иностранный товар, дешевле отечественного, победителем станет продукт с национальной локализацией. Переплата будет достигать до 30 процентов, а вопрос качества отходит на второй план.

Эта инициатива нарушает международные обязательства, которые Украина взяла в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения о Государственных закупказ в рамках ВТО. Согласно им, Украина не должна отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечить "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и отечественных компаний", - добавили в "ТИ Украина".

"Минэкономразвития во главе с Игорем Петрашко хочет откатить закупочную реформу и нарушить главный принцип Prozorro - равные правила игры.

Непрозрачный механизм подтверждения степени локализации может стать коррупционным риском. Чтобы увеличить шанс стать победителем тендера, производитель должен предоставить в Минэкономразвития определенный перечень документов. Само министерство будет рассчитывать и подтверждать степень локализации. Однако информация, которую подает заявитель, не подлежит разглашению", - говорится в обращении.

Кроме этого, отмечается, что проект постановления не содержит экономического обоснования.

"Во-первых, положительное влияние на отрасль не подтверждено никакими расчетами. Во-вторых, следовало бы оценить и дополнительную нагрузку на бюджет, если государственные заказчики будут вынуждены закупать дорогую отечественную технику", - пояснили общественные организации.

Авторы обращения напомнили, что в 2017 году именно Минэкономразвития выступало против подобного законопроекта "Покупай украинское - плати украинам", который тоже предлагал ввести неценовой критерий локализации в публичные закупки. Тогда проект приняли в первом чтении, но не приняли в целом.

Среди общественных организаций, подписавших обращение, - Трансперенси Интернешнл Украина и DOZORRO, Центр Противодействия Коррупции, Проект "Лига антитрасту", "Наши деньги" и другие.

Напомним:

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

Экономическая правда