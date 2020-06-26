Экс-глава Таможни Нефьодов раскритиковал законопроект о локализации

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введение локализации как квалификационного критерия для участия в закупках.

Об этом он написал в Facebook.

"Целая группа депутатов из разных фракций только что зарегистрировала законопроект #3739, который так же хочет поддержать "Украинская Ланос".

Конечно, поддержка украинского бизнеса - это хорошо. Я тоже за поддержку. Но предлагается совсем не защитить от произвола проверяющих, выделить гранты, гарантировать кредиты или снизить налоги. Предлагается не допускать на торги продавцов большого перечня товаров, в которых уровень локализации меньше какого-то процента", - написал он.

"Мечта авторов законопроекта: "Мерседес" испугается и построит здесь завод, только чтобы не потерять желанный украинский рынок".

Реальность: "Появится целая индустрия прокладок, которые будут клеить украинские логотипы на иностранную продукцию, и продавать их с приличной наценкой - ведь конкуренция в торгах будет ниже", - добавил Нефьодов.

По его словам, это нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о Зоне Свободной Торговли с Канадой, Соглашение GPA ВТО.

Напомним:

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.

Экономическая правда