В Минэкономики хотят ввести новый критерий для госзакупок через Prozorro
Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.
Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко на брифинге.
"Государственные структуры при закупках должны отдавать предпочтение товарам, которые частично произведенны в Украине.
Мы две недели назад внесли на обсуждение проект пилотного постановления о локализации производства в секторе машиностроения.
Для госзакупок, которые осуществляются через Prozorro, кроме ценовых условий, вводится критерий локализации (который действует во многих странах мира).
Если уровень украинского компонента в товаре (заработные платы, налоги, производство) более 35% - такой товар претендует на дополнительный критерий "локализация". В системе закупок такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей оценки", - сообщил министр.
Также Петрашко отметил, что до 50% производства компонентов для локомотивов тоже могут происходить в Украине.
Экономическая правда
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