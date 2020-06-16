В Минэкономики хотят ввести новый критерий для госзакупок через Prozorro

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко на брифинге.

"Государственные структуры при закупках должны отдавать предпочтение товарам, которые частично произведенны в Украине.

Мы две недели назад внесли на обсуждение проект пилотного постановления о локализации производства в секторе машиностроения.

Для госзакупок, которые осуществляются через Prozorro, кроме ценовых условий, вводится критерий локализации (который действует во многих странах мира).

Если уровень украинского компонента в товаре (заработные платы, налоги, производство) более 35% - такой товар претендует на дополнительный критерий "локализация". В системе закупок такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей оценки", - сообщил министр.

Также Петрашко отметил, что до 50% производства компонентов для локомотивов тоже могут происходить в Украине.

Экономическая правда