Новости 8 сентября: новый глава Укроборонпрома, экспорт водки, долговой кризис на рынке газа

О долговом кризисе на рынке газа. Задолженность в размере 100 млрд грн между участниками рынка природного газа приобрела критического значения и требует урегулирования со стороны государства, говорят представители бизнеса.

О новом главе Укроборонпрома. В ближайшие дни пост главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичус, вместо него назначат заведующего отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса Офиса президента и нардепа 3-го созыва от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова.

О Борщаговском фармзаводе. Апелляционный суд признал незаконной продажу акций Борщаговского химико-фармацевтического завода фирме "Дарница" экс-нардепа Глеба Загория.

Об экспорте водки. За полгода Украина поставила на внешние рынки водки на 19 млн долларов, а импортировала на 7,3 млн. долл. Больше всего украинскую водки пьют поляки.

О "Мотор Сич". Skyrizon, дочерняя компания китайской Beijing Xinwei Technology Group, и группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут новую заявку в АМКУ на покупку ПАО "Мотор Сич".

Вы хотите знать больше?

"Мотор Сич" как катализатор: когда Украина будет контролировать иностранные инвестиции

Кейс с покупкой запорожского предприятия показал слабые места Украины в законодательстве. Что необходимо сделать для эффективного контроля иностранных инвестиций, защиты национальных интересов и прекращения давления на бизнес и инвесторов – с другой стороны.(укр)