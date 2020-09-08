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Долговой кризис на рынке природного газа Украины уже достиг 100 миллиардов - ЕБА

Вторник, 8 сентября 2020, 13:46
 

Задолженность в размере 100 млрд грн между участниками рынка природного газа приобрела критического значения и требует урегулирования со стороны государства.

Об этом шла речь во время открытой встречи Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации.

Участники встречи подтвердили факт наличия таких значительных объемов задолженности и сошлись на том, что вопрос должен быть урегулирован как можно быстрее и в консенсусный способ.

В ЕБА подчеркивают, что речь не идет о текущих долгах населения, а о долгах, которые никогда не выставлялись к оплате населению и образовались между участниками рынка за недостатков государственного регулирования прошлых периодов.

В ассоциации привели основные причины, которые привели к накоплению долгов на газовом рынке:
- Просчеты в государственных решениях прошлых лет, в том числе установление необоснованных норм потребления газа и запрет выставлять потребителям счета за объемы газа, приведенные к стандартным условиям;
- Экономически необоснованные тарифы для производителей тепла для населения, которые не покрывают затрат на его производство;
- Экономически необоснованные тарифы для операторов ГРМ.

Как сообщили народные депутаты Украины Алексей Кучеренко и Сергей Нагорняк, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен Комитетом ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, направленные на решение проблемы текущей задолженности и обеспечения финансовой стабильности рынка - № 3800 и 3800-1, а также №3896, который призван урегулировать налоговые аспекты.

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газ

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