Украина продает водки вдвое больше, чем покупает: кто больше всех экспортирует украинское

За полгода Украина поставила на внешние рынки водки на 19 млн долларов, а импортировала на 7,3 млн. долл.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет agronews.ua.

Больше всего украинскую водки пьют поляки. Так, в Польшу из Украины экспортируют водки на 2,2 млн долларов.

Далее в списке - Казахстан (1,6 млн долларов) и США (1,5 млн долларов). В ОАЭ Украина поставила водки на 1,2 млн долларов, в Эстонии на 745 тыс. долларов, в Грузию на 721 тыс. долларов, в Азербайджан на 558 тыс. долларов.

Импорт водки в Украину в течение отчетного периода составил 7,3 млн долларов.