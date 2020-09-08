Суд забрал Борщаговской фармзавод у экс-нардепа Загория

Апелляционный суд признал незаконной продажу акций Борщаговского химико-фармацевтического завода фирме "Дарница" экс-нардепа Глеба Загория.

Об этом сообщила "Лига антитраста" со ссылкой на решение суда от 25 августа.

Отмечается, что Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 04.11.2019 и принял новое решение, которым полностью удовлетворил первоначальный иск завода, и отказал в удовлетворении встречного иска ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

В частности, апелляционный суд признал недействительными:

результаты биржевых торгов по продаже акций на аукционе в процессе приватизации о признании победителем ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" с ценой 171, 84 млн. грн .;

биржевой контракт №185321 на куплю-продажу акций от 20.03.2015, заключенный между Департаментом коммунальной собственности Киева исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Основанием для принятия такого решения были нарушения порядка проведения биржевых торгов.

В частности, речь идет о:

незаконном включении акций в перечень объектов категории "Е" на основании того, что завод не основан на смешанной форме собственности, а образован в результате приватизации;

нарушении порядка публикации информации о конкурсе (в издании "Крещатик", вместо "Вестнике приватизации");

несоответствии заключения о стоимости пакета акций требованиям законодательства, в связи с утратой им силы и его несоответствием установленным законодательством требованиям;

утверждении заключения об оценке и продление его действия неполномочным лицом - заместителем руководителя департамента, а не самим руководителем.

"При этом несвоевременное обращение "Дарницы" в Антимонопольный комитет за разрешением на приобретение, нарушения таким образом конкурентного законодательства, предоставление недостоверной информации Комитету или угроза монополизации рынка не указаны в решении апелляции как основания для отмены результатов торгов", - говорится в сообщении.

"Решение суда уже вступило в законную силу. Однако компания "Дарница", КГГА и Киевский городской совет могут обжаловать его в Верховном суде. И суд по ходатайству истцов и при наличии законных оснований, может приостановить действие решение на время кассационного рассмотрения", - добавили в "Лиге антитраста".

До этого Борщаговский химико-фармацевтический завод пытался в судебном порядке отменить решение Антимонопольного комитета о предоставлении разрешения компании "Дарница" на покупку 25,95% акций завода. Суды двух инстанции встали на сторону АМКУ и отказали в удовлетворении иска по процессуальным основаниям.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" принадлежит экс-нардепу Глебу Загорию, который до 2019 года входил в президентскую фракцию Блок Петра Порошенко.

Экономическая правда