Новости 7 сентября: признание киберспорта, коррупция на "Борисполе", Микитась

О гарантированной сумме вклада. Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тысяч гривен.

О "Борисполе". НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

О Микитасе. Антимонопольный комитет проиграл во всех трех судебных инстанциях компаниям Максима Микитася по делу о заговоре при закупке работ по строительству лечебно-реабилитационного корпуса ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова НАМН Украины стоимостью 2,57 млдр грн.

О Минпромполитики. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности предоставило список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины в ЕС.

О киберспорте. Киберспорт официально признали видом спорта в Украине - такое решение приняли 7 сентября на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине.

О чем все говорили сегодня?

Курс на протекционизм: может ли локализация спасти украинских производителей

Принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект о локализации в госзакупках поднял волну дискуссий о целесообразности поддержки национальной промышленности. Действительно ли подобные шаги могут быть полезными для экономики страны?