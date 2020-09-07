Новости 7 сентября: признание киберспорта, коррупция на "Борисполе", Микитась
О гарантированной сумме вклада. Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тысяч гривен.
О "Борисполе". НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.
О Микитасе. Антимонопольный комитет проиграл во всех трех судебных инстанциях компаниям Максима Микитася по делу о заговоре при закупке работ по строительству лечебно-реабилитационного корпуса ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова НАМН Украины стоимостью 2,57 млдр грн.
О Минпромполитики. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности предоставило список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины в ЕС.
О киберспорте. Киберспорт официально признали видом спорта в Украине - такое решение приняли 7 сентября на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине.
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