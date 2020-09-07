Киберспорт официально признали видом спорта в Украине - такое решение приняли 7 сентября на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра цифрофои трансформации Александр Борняков.

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев.

К тому же в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", - написал заместитель министра.

"Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", - добавил он.

Экономическая правда