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Гарантированную сумму банковского вклада увеличат до 600 тысяч

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:42
 

Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое повышение рекомендовали осуществить после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фондв повысить гарантии по вкладам.

По данным Фонда гарантирования, полностью защищены вклады (до 200 тыс грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. По сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млр грн.

Напомним:

Порог в 200 тыс. грн для возмещения вкладов было установлено в сентябре 2012 года.

Экономическая прпвда

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НБУ банки Фонд гарантирования вкладов

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