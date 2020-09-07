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В аэропорту "Борисполь" разоблачили коррупционную схему длиной в пять лет

Понедельник, 7 сентября 2020, 14:58

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Источник: сайт Национального антикоррупционного бюро

Детали: Как выяснило следствие, служебные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

По двум незаконным договорам размер ущерба "Борисполю" превышает 16,5 млн грн.

В НАБУ объясняют, что, поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры, передавать его в аренду имеет право исключительно Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.

7 сентября следователи сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. Сейчас НАБУ и САП продолжают исследование других эпизодов.

Украинская правда

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