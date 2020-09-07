"Антимонопольщики" проиграли Микитасю все три суда по делу о сговоре на строительстве института Амосова
Антимонопольный комитет проиграл во всех трех судебных инстанциях компаниям Максима Микитася по делу о заговоре при закупке работ по строительству лечебно-реабилитационного корпуса ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова НАМН Украины стоимостью 2,57 млдр грн.
Об этом сообщает ОО Лига антитраста со ссылкой на решение суда.
5 августа 2020 Верховный суд фактически подтвердил правомерность решений первой и апелляционной инстанции, которыми признано недействительным решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа на ООО "Пивнично-украинский строительный альянс" за сговор с ООО "Спецбуд-плюс".
В мае 2019 Временная админколегия АМКУ оштрафовал эти две фирмы на 56,16 млн грн. и 63,19 млн грн. соответственно.
Среди прочего заговор АМКУ аргументировал следующим:
- обе компании входят в одну корпорации "Укрбуд";
- предоставление одной компанией другой возвратной
- беспроцентной финансовой помощи;
- выполнение работ для одних и тех же генподрядчиков, которые являются членами "Укрбуд";
- компании фактически находились и осуществляли хозяйственную деятельность по одному адресу;
- общие телефоны;
- наличие общих работников;
- вхождение компаниями в систему "Клиент-Банка" с целью управления своими банковскими счетами с одинаковых IP-адресов и в одно и то же время;
- предоставленные в составе тендерного предложения банковские гарантии, выданные одним банком и в один день.
"Пивнично-украинский строительный альянс" обжаловал указанное решение в Хозяйственный суд. Киева и получил решение в свою пользу.
В мае 2020 его подтвердил Северный апелляционный хозсуд.
В августе Верховный суд даже не стал рассматривать кассацию АМКУ по существу.
"Суд воспользовался той же процессуальной ошибкой, которую допустил Комитет и во время кассационного обжалования решения об отмене вердикта ведомства по сговору на пищевых тендерах Минобороны.
АМКУ, подавая кассационную жалобу, не учел изменения в процессуальное законодательство и сослался на основание обжалования, которое не может быть применено к подобным случаям", - сообщают в "Лиге антитрастова".
В ОО также ожидают аналогичное решение для компании ООО "Спецбуд-Плюс".
"На сегодняшний день находится на стадии судебного обжалования еще одно дело по сговору вышеуказанных компаний на тендере по строительству "уставшего" Шулявского моста.
В случае отмены и этого решения комитета, компании смогут и дальше участвовать в государственных тендерах", - резюмируют в организации.
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