Завод Фирташа обжалует отказ Минэкономики ввести квоты на импорт минудобрений

Окружной админсуд по иску ЧАО "Азот" (Черкассы) открыл производство к Межведомственной комиссии по международной торговле Минэкономики за отказ вводить квоты на импорт минудобрений в Украине.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Group DF Дмитрия Фирташа, куда входит предприятие.

ЧАО "Азот" в своем иске требует признать противоправными действия Минэкономики при подготовке выводов в рамках проводимого специального расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений, а также отменить решение МКМТ от 22 июня, которым ведомство прекратило спецрасследование.

В то же время суд обязал МКМТ Минэкономики предоставить все копии решений, заключений и других документов, касающихся этого расследования.

Напомним:

Ранее сообщалось, Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений - остальное должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, "Днепроазот" Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии - против.

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили выступил против введения пошлин на импорт минудобрений и планирует поднять этот вопрос на встречи с премьером Денисом Шмыгалем.

Совокупные потери для украинской экономики от введения квот на импорт минеральных удобрений могут составлять 100-238 млн долларов, говорится в исследовании КШЭ.

Позже глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что ограничений на импорт минудобрений для аграрного бизнеса не будет, квотирование импорта минудобрений, учитывая состояние рынка, является нецелесообразным.