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Квоты на импорт минудобрений: экономика может потерять до 238 миллионов долларов – исследование

Четверг, 11 июня 2020, 15:58
 

Совокупные потери для украинской экономики от введения квот на импорт минеральных удобрений могут составлять 100-238 млн долларов.

Об этом говорится в оценке экономических последствий инициативе Минэкономики от экспертов Киевской школы экономики.

В частности, модель КШЭ прогнозирует следующие ожидаемые результаты:

  • выгода (дополнительные доходы) производителей минудобрений - 63-238 млн долл;
  • потери сельхозпроизводителей - 174-509 млн долл. При этом меньшие производители испытывают большие потери;
  • выгоды трейдеров - 10-33 млн долл США; в худшем случае это может быть величина ренты госслужащих от администрирования и распределения квот.
  • совокупный эффект на экономику - потери на уровне 100-238 млн долл.

Также ожидается рост цен на селитру на 5-22%.

"Кроме существенных потерь для экономики и агропроизводителей, инициатива о введении квот несет риски срыва поставок из-за лицензирования или администрирования квот. Это потенциально коррупционный риск", - заявил профессор Киевской школы экономики, руководитель исследовательского центра UAFoodTrade Олег Нивьевский.

Согласно модели, КШЭ не рекомендует вводить квоты на импорт минеральных удобрений.

"Нужно больше работать непосредственно с химической отраслью над ее развитием и делать это не за счет сельхозпроизводителей.

В химической отрасли есть замечательный фактор развития - растущий внутренний спрос со стороны АПК. От работы конкурентного рынка, вместе с повышением эффективности и инвестициями в технологии и инновации, выигрывают все - и производители, и потребители", - подчеркнул Нивьевский.

В моделировании КШЭ учтены:

  • величина ценовой эластичности спроса и предложения (или чувствительности цены до величины спроса и предложения);
  • в моделировании учитывается только фактор введения квот, все остальные факторы - неизменные;
  • расчеты проводились для аммиачной селитры и NP-удобрений, поскольку для других продуктов предложенные квоты - не ограничительные.
  • за основу взяты показатели отрасли за 2019 год.

Напомним:

Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений - остальное должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, "Днепроазот" Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии - против.

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили выступил против введения пошлин на импорт минудобрений и планирует поднять этот вопрос на встречи с премьером Денисом Шмыгалем.

Экономическая правда

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