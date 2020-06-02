"Классический случай лоббирования интересов": Саакашвили выступил против квот на импорт удобрений

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили выступил против введения пошлин на импорт минудобрений и планирует поднять этот вопрос на встречи с премьером Денисом Шмыгалем.

Пр этом он заявил во время онлайн-встречи с бизнесом, передает "Интерфакс-Украина".

Саакашвили подчеркнул, что инициатива с введением пошлин на минудобрения - "классический случай лоббирования интересов монополистически-олигархического бизнеса".

"Ситуация следующая: защищая украинского производителя, в результате закрывается импорт удобрений не только из России, но и из Европы, которые на 30% дешевле обходятся, чем из России. Ситуация проста. У нас есть монополист-олигарх, в данном случае это Фирташ, и, насколько я понимаю, Бахматюк. Они поделили рынок", - подчеркнул Саакашвили.

По его словам, с другой стороны есть небольшие производители удобрений, которые прекрасно конкурируют и получают прибыль.

Он, в частности, привел пример завода по производству удобрений энергохолдинга "ДТЭК".

"Почему это маленькое предприятие работает, и не только "ДТЭК", но и несколько других хорошо работают. Если они хорошо работают, почему другие нет?", - резюмирует он.

Напомним:

Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений - остальное должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, "Днепроазот" Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии - против.