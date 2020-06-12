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Ограничений на импорт минудобрений для агробизнеса не будет – глава Госгеокадастра

Пятница, 12 июня 2020, 20:26
 

Ограничений на импорт минудобрений для аграрного бизнеса не будет, квотирование импорта минудобрений, учитывая состояние рынка, является нецелесообразным.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в комментарии, предоставленном ЭП.

"Сегодня разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительства и парламента по обращению представителей аграрного бизнеса.

Предпринимателей волновал вопрос возможного рассмотрения введение квот на импорт азотных, азотно-фосфорных и комплексных удобрений в Украине в следующие 3 года. Они выразили обеспокоенность, что принятие такого решения может привести к необоснованному превышению внутренних цен на удобрения над мировыми, и как следствие - к дополнительным убыткам украинских сельхозпроизводителей", - сообщил Лещенко.

Президент Зеленский заявил, что квотирование импорта минудобрений, учитывая состояние рынка, нецелесообразно - Лещенко добавил, что согласен с этой позицией.

"Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились на рынке удобрений, не нужно ограничивать их импорт. Аграрии должны получить больше удобрения и развивать сельскохозяйственный потенциал Украины. Потому что это наша продовольственная безопасность", - подчеркнул Зеленский.

"Как глава Держгеокадастру считаю, что это решение правильное и поможет украинским аграриям в нынешних условиях достичь высоких показателей урожайности", - в свою очередь отметил Лещенко.

Напомним:

Ранее сообщалось, Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений - остальное должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, "Днепроазот" Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии - против.

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили выступил против введения пошлин на импорт минудобрений и планирует поднять этот вопрос на встречи с премьером Денисом Шмыгалем.

Совокупные потери для украинской экономики от введения квот на импорт минеральных удобрений могут составлять 100-238 млн долларов, говорится в исследовании КШЭ.

Экономическая правда

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