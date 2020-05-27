Квоты на импорт удобрений: фермеры возмущены, у Фирташа заявляют о "здоровом протекционизме"

Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений - остальное должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, "Днепроазот" Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии - против.

Об этом говорится в материале DW.

Замминистра экономики Тарас Качка называет квоты способом сохранения рабочих мест в химической отрасли.

В пресс-служба Group DF Фирташа подчеркнули, что на химических предприятиях холдинга работают около 15 тысяч человек. А всего в химической и сопутствующих отраслях - около ста тысяч.

"Мы считаем, что квоты на импорт азотных удобрений должны быть введены в размере, который будет обеспечивать загрузку отечественных мощностей минимум на 80 процентов", - сообщили в пресс-службе холдинга.

В холдинге Фирташа считают квоты "здоровым протекционизмом" и указывают на то, что ЕС также защищает своих производителей химии, в частности, ограничивает ввоз одного из видов азотных удобрений - аммиачной селитры.

В то же время, аграрии возмущаются, что загрузка химических предприятий будет происходить фактически за их счет. Все ключевые аграрные ассоциации Украины раскритиковали такой шаг, в ряде регионов прошли протесты фермеров, после чего Минэкономики отложило введение квот на месяц.

По расчетам экономиста из Киевской школы экономики Олега Нивьевский, минеральные удобрения в себестоимости продукции фермеров достигают 20 процентов, что в среднем на 7 процентных пунктов больше, чем у больших агропроизводителей.

Импортные азотные удобрения в прошлом году подешевели из-за укрепления курса гривны. Цены в Украине из-за активного импорта из ЕС и Беларуси упали несмотря на то, что летом 2019 Украина ввела эмбарго на импорт удобрений из России, традиционно дешевых из-за низкой стоимости газа.

В течение года, по данным аналитиков рынка, доля импорта колебалась от 15 до 50%.

Напомним:

22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на трубы (51,52%) из КНР на спички из Беларуси (21,32%) и РФ (45,79%), а также на полимеры (18%) независимо от страны происхождения.

Экономическая правда