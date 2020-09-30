Новости 30 сентября: монеты 25 копеек выводят из оборота, самую большую баржу в Украине спустили на воду

О росте цен. В Минэкономики прогнозируют рост инфляции в начале 2021 года.

О выводе из оборота монет 25 копеек. Нацбанк с 1 октября 2020 года выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты образца выпуска до 2003 года.

О самой большой барже. В Измаиле достроили несамоходную 128-метровую баржу для Светловодского речного терминала, которую 29 сентября спустили на воду. Это самая большая баржа, построенная в истории независимой Украины.

Об игноре российского авиапрома. Ряд иностранных поставщиков оборудования для российской гражданского авиапрома в последнее время отказался от сотрудничества с Москвой.

О жилье в столице. Цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от 35 тысяч долларов в Деснянском и Святошинском районах и достигают 108 тысяч долларов в Печерском.

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Власти хотят эффективнее защищать абонентов мобильных операторов от несанкционированного подключения контент-услуг. ЭП ознакомилась с предложенными изменениями и выслушала операторов. (укр)