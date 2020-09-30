Минэкономики прогнозирует рост инфляции в начале следующего года

В Минэкономики заявили, что в августе 2020 года потребительськие цены, как и ожидалось, и дальше сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%, при этом в ведомстве прогнозируют рост инфляции в начале 2021 года.

Об этом говорится в Обзоре инфляции за август, который подготовило Минэкономики.

"В августе 2020 года, как и ожидалось, потребительские цены продолжают сезонно снижались. По итогам месяца дефляция составила 0,2% (дефляция в июле - 0,6%). Однако в годовом исчислении рост цен несколько ускорился до 2,5% (2,4% в июле), что, в основном, явилось следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг (из-за значительного подорожания природного газа на 37,7%).

В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и был рекордно низким для реалий последних лет", - говорится в обзоре.

"В настоящее время, несмотря на некоторое смягчение, с точки зрения предотвращения инфляционных рисков, политики НБУ, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики.

В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", - добавили в Минэкономики.

Напомним:

В августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле, в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.

В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.

Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Экономическая правда