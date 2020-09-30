Сколько стоит жилье в столице — исследование

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от 35 тысяч долларов в Деснянском и Святошинском районах и достигают 108 тысяч долларов в Печерском.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость с начала лета по первую половину сентября 2020 года.

Отмечается, что больше всего за год жилье подорожало в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах, а единственным районом, где подешевело, стал Шевченковский.

"С начала лета до середины сентября самые выгодные однокомнатные квартиры продавали в Деснянском и Святошинском районах - в среднем по 35 000 долларов.

В то же время, если в первом с 2019 года цены выросли незначительно - на 8%, то стать владельцем однокомнатного жилья в Святошино выйдет на 25% дороже. Меньше изменились расценки на Соломенке - однокомнатные подорожали лишь на 2% и теперь продаются по 39 тыс долларов", - говорится в пресс-релизе.

На Оболони на вторичном рынке однокомнатные квартиры в среднем стоят 43 тыс долларов, в Днепровском - 45 тыс долларов.

Немного дороже однокомнатные в Подольском районе - по 46 500 долларов, здесь цены за год выросли на 16%.

"Дарницкий же не только активно застраивается, но и стоимость жилья здесь уж точно не стоит на месте - если в прошлом году однокомнатную квартиру можно было купить в среднем за 40 400 долларов, то сейчас уже за 51 500 долларов.

Двухкомнатные на вторичном рынке столицы сейчас стартуют от 48 200 долларов в Деснянском районе, правда, предложений здесь меньше - примерно 1,1 тыс. Купить двухкомнатную квартиру в Святошино можно в среднем за 51 тыс долларов - на 20% дороже, чем в прошлом году. Четверку районов с наиболее бюджетными двухкомнатными квартирами закрывают Днепровский и Соломенский - здесь их продают по 56 тысяч долларов", - отметили в OLX Недвижимость.

Купить двухкомнатную квартиру на Оболони можно в среднем за 57 900 долларов, в Подольском - по 65 800 долларов.

Дешевле можно приобрести трехкомнатные квартиры в Деснянском районе (по 60 тыс долларов), в Святошинском - по 65 тыс долларов.

"В Дарницком районе вас ждут более 2,5 тыс вариантов со средней ценой 92 тыс долл. В прошлом году трехкомнатную квартиру здесь можно было приобрести на 19% дешевле. Голосеевские трешки уже с шестизначной суммой - примерно 110 тыс долл, предложений же с начала лета до середине сентября было почти 1,6 тыс", - говорится в исследовании.

При этом, трехкомнатная квартира на Печерске по цене практически равна двум в Шевченковском - за нее просят примерно 234 тыс долл.

Экономическая правда