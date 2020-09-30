НБУ с 1 октября выводит из обращения монету 25 копеек и часть банкнот

Нацбанк с 1 октября 2020 года выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты образца выпуска до 2003 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление правления НБУ, которые вступают в силу с 1 октября.

Соответствующие монеты и банкноты до 30 сентября 2021 года можно будет бесплатно обменять во всех банках страны, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанке, Ощадбанке, Приватбанке, Райффайзен Банке Аваль и ПУМБ.

Напомним:

Нацбанк объясняет, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году.

Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 гривяа образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.

С 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.