"Без объявления санкций": зарубежные компании отказываются поставлять системы для самолетов РФ

Ряд иностранных поставщиков оборудования для российской гражданского авиапрома в последнее время отказался от сотрудничества с Москвой.

Об этом заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, передает Интерфакс.

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", - сказал Шпак журналистам на форуме "Микроэлектроника-2020".

"По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение", - добавил он.

Какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения, Шпак не уточнил. В дальнейшем, по его словам, ограничения могут коснуться микроэлектроники.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями "Ростеха" и входящей в него "Объединенной авиастроительной корпорации".

С проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество ранее столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21.

Санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета. Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".

Тем не менее, старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным он ожидается в конце 2021 года.